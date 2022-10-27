Иностранца с поддельным документом не впустили в Молдову

Иностранца с поддельным документом не впустили в Молдову

В столичном аэропорту проверку прошли пассажиры рейса “Стамбул-Кишинёв”. Среди прилетевших был 36-летний гражданин Ирака.

Пассажир сообщил, что находится транзитом в РМ и собирается попасть в Украину. Мужчина предъявил водительские права, якобы выданные украинскими властями. Однако проверка показала, что документ подделан.

Удостоверение было изъято, его владельцу отказали во въезде в Молдову.

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