Иностранца лишили на границе автомобиля из-за фейкового документа

Иностранца лишили на границе автомобиля из-за фейкового документа

Поддельные документы на автомобиль предъявил гражданин Украины.

Инцидент зарегистрировали сегодня на КПП “Леушены”. К линии границы подъехал 35-летний гражданин соседней страны на автомобиле Honda.

В ходе проверки проездных документов сотрудники Пограничной полиции обнаружили техпаспорт с признаками подделки. Супруга водителя призналась, что купила документ за 1700 долларов после того, как потеряла оригинал.

Автомобиль конфисковали до выяснения всех обстоятельств.

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