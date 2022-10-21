Иностранца лишили на границе автомобиля из-за фейкового документа

Поддельные документы на автомобиль предъявил гражданин Украины.
Инцидент зарегистрировали сегодня на КПП “Леушены”. К линии границы подъехал 35-летний гражданин соседней страны на автомобиле Honda.
В ходе проверки проездных документов сотрудники Пограничной полиции обнаружили техпаспорт с признаками подделки. Супруга водителя призналась, что купила документ за 1700 долларов после того, как потеряла оригинал.
Автомобиль конфисковали до выяснения всех обстоятельств.
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