Инновации для повышения качества жизни в городе: представлена Концепция цифровой трансформации Кишинёва–2030

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан вместе со специалистами IT-сферы представил сегодня Концепцию цифровой трансформации Кишинёва–2030.

В публичном мероприятии приняли участие эксперты, представители сферы ИКТ и гражданского общества.

Ион Чебан отметил, что конечная цель этого документа – принести реальные выгоды гражданам и экономическим агентам, работающим в муниципии, повысить качество жизни и улучшить деловой климат с помощью умных и инновационных решений.

Для самого муниципалитета это новое видение указывает направления модернизации внутренних административных процессов для достижения большей эффективности и прозрачности, а также оптимизации административных расходов примарии, – отметил градоначальник.

Рамки цифровой трансформации столицы были разработаны для определения цели и сферы применения данной программы.

Генпримар добавил, что представленное сегодня видение подчёркивает действия, необходимые для поддержки реализации выявленных инициатив. Сюда входят управление, инфраструктура ИКТ, планирование и разработка бюджетов, нормативно-правовая база, возможности реализации и мониторинг – всё это одинаково важно для создания “умного” города.

Также были указаны важные проекты, в которых информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) будут играть важную роль. Особое внимание будет уделяться основным социальным сферам, гражданам и бизнесу в Кишинёве.

Мы хотим, чтобы примария Кишинёва стала самым прозрачным государственным учреждением в республике, и мы продолжим работать для достижения этой цели, – заверил генпримар.

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