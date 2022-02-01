Инициированы дискуссии по Стратегии устойчивого социально-экономического развития Кишинёва

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Примария Кишинёва инициировала раунд дискуссий по завершённому проекту – Стратегия устойчивого социально-экономического и территориального развития муниципия. В обсуждении документа приняли участие вице-примары, преторы, главы управлений и эксперты Ассоциации «Masterʼs Plan» из Российской Федерации, совместно с которыми был разработан данный документ.

Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, в ходе встречи эксперты кратко представили Стратегию, а участники высказали свои мнения по областям, имеющим отношение к их работе, что будет способствовать улучшению документа.

– Стратегия устойчивого социально-экономического развития Кишинёва является важным документом, который определяет видение и приоритеты развития муниципия, а также конкретные проекты с долгосрочными планами действий, – сказал Чебан.

Стратегия устойчивого социально-экономического и территориального развития муниципия включает 8 разделов: формирование идентичности Кишинёва; устойчивое пространственное развитие территории; развитие комфортной городской среды; социально-демографическое развитие; социально-экономическое развитие территории; развитие транспортной инфраструктуры; развитие исторического, культурного и туристического секторов; развитие потенциала природного наследия и охраны окружающей среды.

– На разработку стратегии ушло больше года. Огромный объём работы проделали представители Управления архитектуры, а также помогавшие нам специалисты из Российской Федерации – компании «Master’s Plan» и «Cushman & Wakefield», – а также Фонд «Центр развития Кишинева». В процессе разработки Стратегии специалисты в данной области провели обширный анализ существующей ситуации в муниципии, – уточнил глава столицы.

По его словам, состоялись социологические исследования, опросы, дискуссии со специалистами в области архитектуры и градостроительства, представителями свободной экономической зоны, энергетического сектора и транспортной инфраструктуры, сектора ИКТ, торговли и индустрии развлечений. Также были проведены дискуссии с членами гражданского общества, горожанами, примарами пригородов и представителями подразделений примарии Кишинёва.

– Стратегия определит видение, направления развития и показатели для разработки основных проектов развития города, включая Генеральный градостроительный план. Генплан Кишинёва является одним из основных инструментов городского планирования, с помощью которого будут реализованы важнейшие положения Стратегии развития, а также цели устойчивого развития Повестки дня на период до 2030 года, – сказал Чебан.

Примар добавил, что продолжатся обсуждения для улучшения документа. Таким образом, эта стратегия станет полезным инструментом для примарии.

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