Инициированная президентом программа индустриализации страны будет расширена

Инициированная президентом программа индустриализации страны будет расширена

Власти не собираются останавливаться на создании 16 промышленных платформ, заявил на заседании правительства Ион Кику. 

Премьер подчеркнул, что список районов, в котором будут созданы индустриальные зоны, будет расширен. В то же время работы по созданию уже утвержденных платформ стартуют в самое ближайшее время, добавил он.

– Их нужно будет как можно скорее подключить к инфраструктуре, чтобы инвесторы начали заниматься бизнесом и создавать рабочие места в районах, – сказал премьер. 

Напомним, что в этой цели правительство ранее выделило из бюджета 50 млн леев. С инициативой создания промышленных платформ в прошлом году выступил глава государства. Игорь Додон выразил уверенность в том, что индустриализация позволит создать новые рабочие места, увеличить зарплаты и поступления в районные бюджеты и сократить исход населения, в том числе молодежи, из республики.

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