Инициированная президентом программа индустриализации страны будет расширена

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Власти не собираются останавливаться на создании 16 промышленных платформ, заявил на заседании правительства Ион Кику.

Премьер подчеркнул, что список районов, в котором будут созданы индустриальные зоны, будет расширен. В то же время работы по созданию уже утвержденных платформ стартуют в самое ближайшее время, добавил он.

– Их нужно будет как можно скорее подключить к инфраструктуре, чтобы инвесторы начали заниматься бизнесом и создавать рабочие места в районах, – сказал премьер.

Напомним, что в этой цели правительство ранее выделило из бюджета 50 млн леев. С инициативой создания промышленных платформ в прошлом году выступил глава государства. Игорь Додон выразил уверенность в том, что индустриализация позволит создать новые рабочие места, увеличить зарплаты и поступления в районные бюджеты и сократить исход населения, в том числе молодежи, из республики.

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