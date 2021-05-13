Инициирован процесс создания Агентства регионального развития Кишинёва

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Сегодня были избраны члены этого органа – примары пригородных населенных пунктов Будешть, Бубуечь, Гидигич, Чореску и Сынжера. Об этом сообщил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан.

Согласно процедуре, кандидаты примаров были выдвинуты по принципу представительства 5 секторов (Центр, Ботаника, Чеканы, Рышкановка, Буюканы). Они были избраны большинством голосов.

Акт будет отправлен в Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды вместе с сопроводительным письмом с просьбой инициировать процедуру отбора представителя некоммерческих организаций и представителя деловой среды. Окончательный состав Кишиневского регионального совета будет утвержден на заседании Национального совета регионального развития.

– В настоящее время пригороды Кишинёва находятся в невыгодном положении по сравнению с другими населенными пунктами страны из-за отсутствия возможности пользоваться фондами регионального развития, как это предусмотрено Законом 438/2016 о региональном развитии в Республике Молдова. А создание кишинёвского Агентства по региональному развитию откроет возможности финансирования проектов из программ развития, запланированных правительством, – отметил градоначальник.

Ион Чебан заявил, что сейчас Кишинёв находится в наиболее неблагоприятном положении с точки зрения распределения средств из государственного бюджета. Он вносит около 80% в формирование национального бюджета, в то время как местный бюджет остается пустым.

– Сегодня Кишинёв «кормит» страну, но в столицу не поступает ничего из налогов юридических лиц. Местные налоги должны применяться справедливо, способствовать развитию деловой среды и быть пропорциональными доходам, получаемым экономическими агентами, – подчеркнул генпримар.

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