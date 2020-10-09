Инициативы Додона: финансовая помощь для подготовки к 1 сентября, ранцы в подарок и бесплатное питание для всех школьников

В рамках нового выпуска “Игорь Додон отвечает” кандидат рассказал о своих инициативах в сфере образования.

– Мы предлагаем выделить каждому родителю по 1000 леев на каждого ребенка, который идёт в школу – один раз в год, для подготовки к 1 сентября. Мы предлагаем выдать учащимся с 1 по 4 классы бесплатные ранцы – я это делал два года назад из других средств, не государственных. Третье – нужно обеспечить питанием всех школьников, а не только учащихся начальных классов. Мы сделаем всё возможное, чтобы в следующем году все эти программы воплотить в жизнь, – сказал он.