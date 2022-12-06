Инициативы БКС: Ежегодная финпомощь пожилым людям и индексация пенсий с 1 января

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Депутаты БКС Алла Дарованная и Владимир Односталко представили сегодня на брифинге позицию по поводу предложений правительства по индексации пенсий, предусмотренных в проекте бюджета на 2023 год, и озвучили инициативы фракции Блока коммунистов и социалистов по социальной поддержке пожилых людей.

Алла Дарованная напомнила, что, по данным Международной организации труда, пожилые люди относятся к одной из самых уязвимых социальных категорий, учитывая, что они не имеют возможности получать доход от собственной работы.

Депутат представила две законодательные инициативы фракции по поддержке этой категории граждан. Речь идёт о выделении ежегодной материальной помощи, так называемой 13-й пенсии, размер которой будет равен размеру средней пенсии, получаемой в течение текущего года, но не превышающей среднюю зарплату в экономике. Эту помощь предлагается предоставлять до 31 декабря.

Вторая инициатива предусматривает индексацию пенсий с 1 января 2023 года, а не с 1 апреля, как это планирует власть, чтобы пенсионеры могли компенсировать рост цен, зафиксированный в предыдущем году.

Алла Дарованная сообщила также, что в соответствии с проектом бюджета госсоцстраха на 2023 год коэффициент индексации составит около 14%, а не 35%, согласно годовой инфляции.

– Считаете ли вы, что 320 леев в месяц достаточно для получателей минимальной пенсии, начиная с 1 апреля, когда средние потребительские цены в октябре 2022 года по сравнению с октябрем 2021 года уже выросли на 34,62%? – возмутилась Алла Дарованная.

Она отметила, что сегодня пенсионеры просто не знают, что делать с теми мизерными деньгами, которые получают: поесть, оплатить долги по коммунальным услугам или купить лекарства?

Депутат ПСРМ Владимир Односталко напомнил, что, придя к власти, ПДС отменила двойную индексацию пенсий, тогда как вторая индексация в условиях кризиса существенно поддержала бы пенсионеров. Так, человек с минимальной пенсией в 2278 леев получал бы дополнительно, начиная с октября, по 455 леев ежемесячно, так как рост цен за предыдущий период составил, согласно официальной статистике, 20%. За три месяца пенсионер с минимальной пенсией получил бы дополнительно 1365 леев.

– Власть просто залезла в карман пенсионеров и украла эти деньги. Первый раз украла, когда отменила вторую индексацию, второй раз украдёт, если откажется индексировать пенсии с начала года, то есть с 1 января, а не с 1 апреля, — сказал Владимир Односталко.

Он отметил, что пенсионер с минимальной пенсией в 2278 леев потеряет с 1 января до 1 апреля по 778 леев ежемесячно. За три месяца этот человек недополучит 2334 лея.

Третий раз власть залезет в карман пенсионеров, по словам Односталко, если действительно проиндексирует пенсии с 1 апреля не на 34% годовой инфляции, а на 14%, как об этом уже заявили представители правительства.

– Только в 2023 году украдёт у самых неимущих граждан – у пенсионеров и инвалидов — более 4,2 млрд леев! И это по самым грубым подсчётам. Сравним – заявленный властью фонд уязвимости составит 5 млрд! В итоге в плюсе оказываются только власть, банки и продавцы нефтепродуктов, которые получают сверхприбыль благодаря ПДС, – подчеркнул депутат.

Он напомнил, что более 300 тысяч пенсионеров проголосовали за ПДС, и теперь оказались обмануты. -—

– «Поматросили и бросили», – с горечью отмечают сами пенсионеры, – подытожил Односталко.

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