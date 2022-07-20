Инициативу ПСРМ об единовременной помощи для подготовки детей к школе поддержали в двух парламентских комиссиях

Инициативу ПСРМ об единовременной помощи для подготовки детей к школе поддержали в двух парламентских комиссиях

Проект предусматривает выделение единовременной помощи в размере 1000 леев на подготовку учащихся 1-9 классов к школе. 

Инициативу сегодня на заседаниях постоянных парламентских комиссий – по окружающей среде и региональному развитию и по правам человека – представила один из авторов проекта, депутат ПСРМ Алла Дарованная. В обоих случаях предложение было поддержано.

Проект будет рассмотрен и на заседаниях других комиссий, а также правительством, после чего он будет вынесен на голосование на пленарном заседании парламента. Отметим, что на прошлой неделе депутаты ПДС отклонили эту инициативу, сославшись на отсутствие заключений комиссий и кабинета министров.

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