Инициатива ПСРМ: Зарплаты работников системы здравоохранения вырастут с 1 июля на 40%

Инициатива ПСРМ: Зарплаты работников системы здравоохранения вырастут с 1 июля на 40%

С 1 июля зарплаты работников системы здравоохранения вырастут на 40%. Соответствующий законопроект в парламенте зарегистрировала фракция ПСРМ.

Напомним, что по инициативе Игоря Додона зарплаты всех медицинских работников в Молдове будут удвоены. Повышение пройдёт в три этапа: на первых двух, 1 сентября 2020 года и 1 января 2021 года, рост составил по 30%. 1 июля предусмотрен последний этап, на котором заплаты повысятся ещё на 40%.

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