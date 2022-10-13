Инициатива ПСРМ: Запретить выселять людей из квартир за долги (ВИДЕО)

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Социалисты предлагают запретить выселять людей из квартир за долги, а также не начислять пеню тем, у кого образовалась задолженность по оплате коммунальных услуг. Соответствующую инициативу сегодня на заседании парламента озвучил депутат ПСРМ Александр Нестеровский.

– Все мы понимаем, что нас ждёт тяжелая зима, и вне зависимости от того, оппозиция мы или власть, мы должны сделать всё для того, чтобы помочь нашим гражданам этой зимой. Поэтому мы предлагаем включить в повестку проект №325, который гипотетически может помочь практически 1 млн наших граждан. Суть инициативы в том, чтобы запретить выселять людей из квартир за долги, если это их единственное место жительства, и не начислять пеню за услуги, которые они не смогли оплатить зимой, – сказал Нестеровский.

Депутаты ПДС не поддержали предложение социалистов.

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