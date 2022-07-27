Инициатива ПСРМ: Запретить арест и отчуждение имущества пенсионеров за долги (ВИДЕО)

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По итогам общения с гражданами социалисты разработали и зарегистрировали в парламенте две новые законодательные инициативы. Проекты были представлены сегодня на брифинге для прессы.

Говоря о первом законопроекте, депутат ПСРМ Александр Нестеровский отметил, что всего за год правления правительство «хороших людей» отбросило население в нищету и бедность.

– Если раньше мало кто мог себе позволить «жить на широкую ногу», то сегодня мало кто может себе позволить полностью оплатить коммунальные услуги, – сказал он.

Однако должникам грозят жёсткими мерами. В связи с этим социалисты разработали инициативу, которая предусматривает запрет на арест и отчуждение имущества пенсионеров за долги, а также на начисление необоснованной пени. Речь идёт о тех пенсионерах, у которых имеется только одно место жительства, одна жилая площадь – а таких у нас подавляющее большинство.

Таким образом, долги пенсионеров за коммунальные услуги будут начисляться, но без пени. Конфисковать имущество, в данном случае жилую площадь, станет невозможно.

Вторая инициатива заключается в предоставлении не менее двух мест для представителей органов местной власти в админсоветах предприятий, расположенных в регионах, с долей участия государства не менее 50%.

– Считаем очень важным, чтобы местные жители, местная администрация участвовали в процессе принятия решений в управлении такого рода предприятий, – подчеркнул Нестеровский.

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