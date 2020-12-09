Инициатива ПСРМ: Выделить всем пенсионерам с доходами до 4000 леев по 1000 леев помощи на Пасху (ВИДЕО)

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Как и обещал накануне Игорь Додон, сегодня в парламенте была зарегистрирована инициатива фракции ПСРМ о предоставлении помощи на пасхальные праздники в размере 1000 леев всем пенсионерам и получателям социальных пособий ниже 4000 леев. Об этом на брифинге для прессы объявил депутат ПСРМ Владимир Односталко, подчеркнув, что если проект будет принят, финансовая поддержка будет оказана почти 700 тысячам граждан.

Односталко напомнил, что с 2019 года Партия социалистов и Игорь Додон планомерно выполняют свои обещания в области социального обеспечения. В начале этого года на зимние праздники всем пенсионерам, получающим выплаты до 2000 леев, было выделено по 700 леев помощи, а в октябре по 900 леев получили все, чьи выплаты не превышают 3000 леев.

– В этом году мы также предлагаем выделить на пасхальные праздники каждому, кто получает пенсию или социальное пособие до 4000 леев включительно, по 1000 леев помощи. Если в первый раз получателями помощи были 590 тысяч человек, во второй раз – 660 тысяч человек, то в этот раз речь бенефициарами станут 690334 человека, чей доход не превышает 4000 леев включительно, а не 3000, как было раньше, – отметил депутат ПСРМ.

На это, добавил он, необходимо 697 млн леев. Социалисты указали в проекте источники покрытия этих расходов.

– Мы очень надеемся, что в ближайшие дни парламентские комиссии, а затем и парламент примут соответствующие поправки в Закон о бюджете социального страхования и в Закон о государственном бюджете, и люди получат эти деньги на Пасху, – подытожил депутат ПСРМ.

Ранее мы писали о том, что Игорь Додон попросил коллег из ПСРМ зарегистрировать инициативу о выплате пенсионерам по 1000 леев к новогодним праздникам.

– Я попросил своих коллег из фракции ПСРМ, чтобы они зарегистрировали законодательную инициативу о выплате пенсионерам по 1000 леев. Я это обещал в избирательной кампании. Думаю, что инициатива будет зарегистрирована на следующей неделе. Попробуем найти возможность реализовать её, – заявлял глава государства.

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