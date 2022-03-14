Инициатива ПСРМ в поддержку аграриев включена в повестку парламентской комиссии

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Инициатива депутатов ПСРМ, предусматривающая выделение из государственного бюджета 447 млн леев для возврата акцизов на дизельное топливо для сельхозпроизводителей, была включена в повестку заседания парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье, которое состоится в среду, 16 марта.

Социалисты обращают внимание на то, что цена на дизельное топливо за последние полгода удвоилась. Если в августе-сентябре 2021 года солярки можно было купить за 10,15 леев, то сейчас, в начале весенних работ, она стоит более 25 леев и продолжает дорожать.

По мнению авторов, годовое потребление дизельного топлива в сельскохозяйственном секторе составляет более 150 тысяч тонн, не считая его использования для обработки виноградников и садов. Таким образом, в текущем году расходы на топливо составят более 3 млрд леев. На данный момент акциз на тонну дизельного топлива составляет 2980 леев, что означает, что только за счёт уплаты акциза на дизельное топливо сельское хозяйство «вливает» в бюджет более 447,0 млн леев.

По мнению депутатов ПСРМ, освобождение сельхозпроизводителей от уплаты акциза на дизельное топливо, используемое в процессе сельскохозяйственного производства, – одно из решений для спасения сельхозсектора от краха.