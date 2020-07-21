Инициатива ПСРМ: в парламенте создана спецкомиссия по расследованию рейдерских захватов банков

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По инициативе депутатов ПСРМ в парламенте была создана специальная комиссия, которая займется расследованием всех обстоятельств насильственного захвата акций коммерческих банков и страховых компаний Республики Молдова с 2010 по 2012 годы. Соответствующее решение было принято вчера на заседании законодательного органа.

В комиссию вошли: Адриан Лебединский (председатель комиссии), Богдан Цырдя и Николай Паскару от ПСРМ, независимый депутат Александр Олейник (вице-председатель комиссии), Людмила Гузун от ДПМ (секретарь комиссии), Думитру Алайба от ПДС и Василе-Андрей Нэстасе от ППДП. Фракция “Шор” и парламентская группа “Про-Молдова” своих представителей не делегировали.

В работе парламентской комиссии будут задействованы все ответственные государственные учреждения. Их представители, а также участвовавшие в этих процессах лица будут заслушаны. Отчет с результатами и выводами расследования будет представлен в парламенте не позднее, чем через 120 дней с момента создания комиссии.

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