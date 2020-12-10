Инициатива ПСРМ: Работодатели больше не смогут увольнять пенсионеров

Инициатива ПСРМ: Работодатели больше не смогут увольнять пенсионеров

Проведённая в 2016 году правительством Павла Филипа пенсионная реформа не только привела к увеличению до 63 лет возраста выхода на пенсию, но и позволила работодателям увольнять пожилых людей. Депутат ПСРМ Владимир Односталко отмечает, что это решение было принято в угоду финансовым структурам. Социалисты намерены пересмотреть его. 

– Эти вещи мы будем корректировать. Для этого мы сейчас готовим отдельный пакет законопроектов, – сказал он. 

Напомним, фракция ПСРМ инициировала отмену повышения пенсионного возраста.

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