Инициатива ПСРМ принята: государство компенсирует гражданам расходы на электроэнергию за два месяца

Инициатива ПСРМ принята: государство компенсирует гражданам расходы на электроэнергию за два месяца

Депутаты приняли сегодня в первом чтении законопроект, предусматривающий компенсирование гражданам расходов на электроэнергию в период действия режима чрезвычайного положения, с 1 апреля по 31 мая. Решение затронет всех потребителей страны. Авторами инициативы выступили депутаты ПСРМ. 

Размер компенсации составит 428 леев – по 214 леев в месяц. Это среднемесячная сумма потребления электроэнергии в домохозяйствах страны.

Проект будет рассмотрен и во втором чтении.

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