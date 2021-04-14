Инициатива ПСРМ: Покрыть расходы всех граждан на электроэнергию в период ЧП за счёт госбюджета

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Партия социалистов предлагает покрыть за счёт государственного бюджета расходы потребителей на электроэнергию в период чрезвычайного положения – с 1 апреля по 31 мая. Данный проект будет зарегистрирован фракцией ПСРМ в парламенте. Об этом на брифинге для прессы объявил депутат Партии социалистов Петру Бурдужа.

– Многие граждане в этот период потеряли рабочие места или их финансовые возможности ограничены. В связи с этим мы предлагаем покрыть за счёт госбюджета затраты на электроэнергию всех бытовых потребителей, – пояснил Бурдужа.

Инициатива затронет более 1 миллиона 200 тысяч граждан, живущих как в городской, так и в сельской местности. Проект предстоит рассмотреть в парламенте.

Стоит отметить, что ранее социалисты выступили с инициативами об индексации пенсий два раза в год, введения запрета не отключение от электроэнергии, отопления и газа в случае просрочки оплаты счета и другими. Все они были утверждены парламентом.

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