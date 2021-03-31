Инициатива ПСРМ: Не отключать от электричества должников (ВИДЕО)

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Граждан, которые не смогут в срок рассчитаться за потреблённую электроэнергию, не будут отключать от услуги. С такой инициативой выступили депутаты ПСРМ. Она была поддержана постоянной парламентской комиссией по экономике, бюджету и финансам.

Председатель комиссии, депутат ПСРМ Петру Бурдужа отметил, что данный проект необходим в условиях пандемии и экономического кризиса. Он направлен в поддержку социально уязвимых граждан.

– Это нужное решение, так как в условиях экономического кризиса у многих граждан, в особенности из социально уязвимых слоёв, нет возможности оплачивать счета в отведённый срок, – пояснил социалист.

Проект предусматривает штрафы для поставщиков, которые будут отключать должников от услуги. Документ будет рассмотрен на заседании парламента.

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