Инициатива президента: специализированная судебная инстанция для дел национальной важности

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Глава государства считает, что в Молдове должна быть создана специализированная судебная инстанция, которая будет заниматься исключительно делами национальной важности. Игорь Додон отмечает, что такая необходимость назрела в связи с тем, что на данный момент слушания по многим резонансным вопросам, например, по делу Илана Шора, постоянно откладываются и переносятся.

Заявление было сделано в рамках нового выпуска программы “Президент отвечает”. В состав данной инстанции, подчеркнул он, должны войти лучшие судьи, которые зарекомендовали себя с точки зрения честности и неподкупности.

– Нужно создать специализированную инстанцию, где честные судьи будут заниматься только делами национальной важности. Расследование кражи миллиарда, концессии аэропорта Кишинева – для таких важных случаев выберем лучших судей, которые будут заниматься такими делами, чтобы не бегать в апелляционные палаты Бельц, Кагула, Бендер, Комрата. Есть такая идея и, думаю, мы сделаем всё возможное, чтобы ее воплотить в жизнь, – сказал он.

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