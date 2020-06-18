Инициатива президента о расширении мер поддержки предпринимателей была одобрена парламентом

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Депутаты проголосовали в двух чтениях за инициативу Игоря Додона о расширении мер поддержки предпринимателей. Она предусматривает, в том числе, рост числа получателей субсидий.

Нововведение предполагает увеличение суммы кредитов, по которым государство берет на себя выплату процентов. Теперь она составляет 6 месячных фондов оплаты труда вместо изначальных 3 месячных зарплатных фондов. Данная мера будет распространяться на займы, взятые не только в банках, но и в небанковских финансовых учреждениях.

Закон вступит в силу с 1 июля 2020 года.

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