Инициатива ПДС: За распространение ложных, на взгляд властей, новостей граждан будут штрафовать

Инициатива ПДС: За распространение ложных, на взгляд властей, новостей граждан будут штрафовать

Власти будут подвергать цензуре информацию, публикуемую простыми гражданами в социальных сетях. Нарушителей будут штрафовать. 

Как пишет actualitati.md, парламентское большинство разработало законопроект, согласно которому гражданам, распространяющим новости, признанные властями ложными, грозит штраф в размере до 22 500 леев. Положение содержится в дополнениях, предложенных ПДС в Кодекс о правонарушениях, документ зарегистрирован в парламенте.

Та же инициатива парламентского большинства вносит некоторые поправки в закон о Службе информации и безопасности. Согласно документу, ведомство будет вправе потребовать от гражданина удалить опубликованную информацию.

Стоит отметить, что ранее Майя Санду заявляла, что в Молдове свобода слова и любой гражданин вправе высказывать своё мнение.

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