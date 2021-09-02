Инициатива коммунистов и социалистов: повысить стипендии до уровня прожиточного минимума (ВИДЕО)

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Фракция Блока коммунистов и социалистов предлагает повысить стипендии студентов до уровня прожиточного минимума. Соответствующий законопроект уже был зарегистрирован в парламенте. Об этом на пресс-конференции сообщила депутат блока Диана Караман.

– На данный момент стипендия покрывает всего 35% от минимального прожиточного минимума, который зарегистрирован в РМ. Наша инициатива – один из первых важных шагов для поддержания молодёжи и студентов. Хотим дать им возможность увидеть заботу государства, дать возможность развиваться здесь, в Молдове, – сказала Караман, выразив надежду на то, что проект будет поддержан парламентским большинством.

Прожиточный минимум в РМ на данный момент составляет 2100 леев, а размер студенческих стипендий не превышает 1000 леев.

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