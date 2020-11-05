Инициатива Игоря Додона в действии: в Молдове учредят должность бизнес-омбудсмена

Инициатива Игоря Додона в действии: в Молдове учредят должность бизнес-омбудсмена

Соответствующий законопроект был одобрен сегодня правительством. 

Народного адвоката по защите прав предпринимателей будет назначать парламент. В задачи омбудсмена будут входить: защита прав и интересов национальных и иностранных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории нашей страны; соблюдение защиты этих прав и интересов исполнительными органами и местной властью; продвижение развития государственных учреждений на основании защиты прав и интересов предпринимателей; коммуникация с представителями бизнес-ассоциаций; участие в формировании и внедрении государственной политики в области развития бизнеса, защиты прав и интересов предпринимателей.

Ион Кику поприветствовал данную идею и подчеркнул важность этой должности. Правительство полно решимости внедрить этот закон с 1 января будущего года.

Просьба об учреждении данной должности прозвучала в прошлом году на встрече Игоря Додона с руководителями крупнейших бизнес-ассоциаций страны.

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