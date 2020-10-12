Инициатива Додона: Единовременное пособие по рождению ребенка вырастет до 20 тысяч леев

Инициатива Додона: Единовременное пособие по рождению ребенка вырастет до 20 тысяч леев

Игорь Додон предлагает новую концепцию демографической политики Республики Молдова. Падение рождаемости является основным риском для будущего страны, а новая демографическая политика должна стимулировать рождаемость, омолодить население и остановить вымирание села, считает он. 

В частности, Додон ставит перед собой задачу увеличить единовременное пособие по рождению ребенка с 8299 леев до 20000 леев. Кроме того, дополнительное единовременное пособие при рождении четвертого ребенка составит 5000 леев, а следующих детей – 10000 леев на каждого ребенка.

Ознакомиться с полной программой кандидата можно здесь.

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