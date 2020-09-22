Инициатива депутата ПСРМ: Пострадавшие от врачебной ошибки пациенты смогут рассчитывать на компенсацию

Инициатива депутата ПСРМ: Пострадавшие от врачебной ошибки пациенты смогут рассчитывать на компенсацию

Пациенты, которые пострадали вследствие допущенной врачебной ошибки, смогут рассчитывать на материальную компенсацию. Это предусматривает законопроект о малпраксисе, разработанный депутатом ПСРМ Штефаном Гацканом. Согласно документу, при Центре судмедэкспертизы будет создан Совет, который будет рассматривать данные случаи и принимать решения о выделении выплаты.  

Инициатива предусматривает также подписание договора о страховании от малпраксиса между Национальной компанией медицинского страхования и поставщиком медицинских услуг. Таким образом, лечебное учреждение ежемесячно будет выплачивать в фонд финансового ущерба от малпраксиса как минимум 1% от своего бюджета. Он и станет источником выплат в случае врачебной ошибки.

Документ будет рассмотрен в парламенте до конца этого года.

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