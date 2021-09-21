Инициатива Блока ПКРМ-ПСРМ: частично компенсировать рост тарифа на газ для самых социально уязвимых слоев населения (ВИДЕО)

Инициатива Блока ПКРМ-ПСРМ: частично компенсировать рост тарифа на газ для самых социально уязвимых слоев населения (ВИДЕО)

В условиях неизбежного увеличения тарифа на газ из-за бездействия нынешней власти депутаты Блока коммунистов и социалистов разработали и зарегистрируют законопроект о частичной компенсации роста цены для самых социально уязвимых слоев населения. Об этом заявил Игорь Додон. 

– Сегодня уже 21 сентября. Осталось 9 дней до истечения срока контракта, но мы видим, что нынешнее руководство по-прежнему отказывается от переговоров с “Газпромом”. В то же время мы понимаем, что с 1 октября цены неизбежно вырастут. Наши депутаты готовят законопроект о компенсациях для бытовых потребителей в связи с увеличением тарифа. Определённый объём газа будет поставлен, согласно нашему проекту, по действующему тарифу, – сказал председатель ПСРМ. 

Он отметил, что инициатива будет зарегистрирована в парламенте в ближайшие дни.

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