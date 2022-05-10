Инициатива БКС: В течение 60 дней парламент должен установить политиков, причастных к “краже века”

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Инициатива фракции Блока коммунистов и социалистов о создании парламентской комиссии по расследованию обстоятельств выдачи государственных гарантий и эмиссии национальной валюты в 2014-2015 годах, что привело к банковскому мошенничеству, была опубликована на официальной странице законодательного органа. Предложение последовало в контексте решения Конституционного суда, который установил, что правительство и НБМ выдали государственные гарантии на сумму более 14 миллиардов леев в нарушение Конституции.

Согласно документу, следственная комиссия должна опросить все ответственные государственные органы, проверить вовлечённые стороны и представить парламенту в течение 60 дней отчет об обстоятельствах выдачи государственных гарантий, а также эмиссии национальной валюты Национальным банком Молдовы на сумму 9,5 млрд леев и 5,34 млрд леев.

Напомним, на прошлой неделе депутаты БКС предложили создать комиссию по расследованию, которая выявила бы политиков, причастных к банковскому мошенничеству.

– Речь идёт о руководстве правительства, парламента, Нацбанка и тех учреждений, которые или покрывали эти беззакония, или молчали и не сделали ничего, чтобы препятствовать этому. Следственная комиссия должна установить роль политического класса, роль лидеров политических партий, руководства парламента, правительства, тех, кто должен ответить перед законом, пусть и спустя 8 лет, – сказал Батрынча.

Он добавил, что у этого преступления нет срока давности, а граждане, которые вынуждены возвращать из собственного кармана украденные деньги, да ещё и с процентами, ждут справедливости и привлечения к ответственности виновных.

К этому вопросу было решено вернуться на следующем заседании парламента.

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