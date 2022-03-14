Инфраструктурные проекты в Кишинёве продолжаются

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Вице-примар Кишинёва Илие Чебан представил некоторые текущие проекты.

Ведётся работа по проекту касательно улиц Каля Орхеюлуй – Студенческая, исправлены некоторые проблемы. Также был инициирован ещё один проект – обустройство улицы 27 Марта в секторе Буюканы. Будет осуществлено соединение верхней и нижней частей сектора. Все проекты, которые запланированы на этот год, находятся на разных стадиях реализации. Продолжаются ремонт тротуара на улице Буребиста и обустройство парка “Думитру Рышкану”. Рядом с этим парком будут отремонтированы подъездные пути от улицы Тудора Владимиреску, будет восстановлено и освещение, – рассказал вице-примар.

Илие Чебан запросил анализ влияния роста цен на строительные материалы и прочее. В свою очередь, примар Ион Чебан потребовал уделить особое внимание ямочному ремонту столичных улиц.

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