Информационный стержень Содружества

0

Радик Батыршин – о растущих рейтингах, акциях и новинках телесезона

9 октября свой 28-й день рождения отпраздновала МТРК «МИР». О том, как адаптировалась и чувствует себя компания в новых условиях, рассказывает председатель Межгосударственной телерадиокомпании «МИР» Радик Батыршин.

Под диктовку пандемии

– Сказались ли пандемия и новые условия работы на программной сетке телеканала «МИР»?

– Изменились режим дня и предпочтения телезрителя, поэтому мы решили пересмотреть содержание эфирной сетки. Гибрид сеток выходного и рабочего дней составлен по запросу аудитории и позволяет нам работать дистанционно без ущерба для качества контента. В основе этого гибрида викторины «Игра в кино», «Всемирные игры разума», «Слабое звено». Они стали визитной карточкой нашего телеканала, эти программы любят зрители. Мы отсняли большое количество выпусков заранее, до объявления массовой самоизоляции. Кроме всего этого, в нашем арсенале шедевры мирового и отечественного кинематографа – фильмы и телесериалы.

Телеканал «МИР» в России в 2020 году стал лидером прироста по доле в аудитории 25 – 59 лет. Относительно 2019 года доля канала выросла на 25% – с 1,21% до 1,53%.

Отвоёванный зритель

– Насколько оперативно и эффективно удавалось реагировать на меняющиеся запросы аудитории, оказавшейся на самоизоляции?

– Статистика расскажет за нас. По данным исследовательской компании Mediascope, в 2020 году в течение периода самоизоляции с 30 марта по 12 мая телеканал «МИР» оказался в России в тройке лидеров по увеличению охвата и доли, уступая только информационным каналам Euronews и «Россия 24». Эта же тенденция сохранилась после окончания периода обязательных ограничительных мероприятий.

Телеканал «МИР» в России в 2020 году стал лидером прироста по доле в аудитории 25 – 59 лет. Относительно 2019 года доля канала выросла на 25% – с 1,21% до 1,53%.

Положительная динамика телесмотрения первого евразийского информационного телеканала «МИР 24» ещё раз подтверждает рост интереса аудитории к новостям из доверенных и авторитетных источников – «МИР 24» уже много лет входит в тройку лидеров информационного вещания как в России (данные Mediascope, апрель 2020 год), так и в Казахстане (данные TNS Central Asia, январь – май 2020 год).

Похвастаться рекордами роста недельной доли смотрения «МИР» может в новом сезоне – мы отвоевали 2,2% среди российской аудитории 25 – 59 лет в начале сентября. Наибольший процент с начала года!

В шаге от «золотой кнопки»

– Что можно сказать о других ресурсах МТРК «МИР», какие изменения наблюдаются у них?

– Что касается Радио «МИР», ни сетка программ, ни объёмы вещания не изменились: оперативно был организован полный цикл производства вне студий прямого эфира, продолжила работу в режиме 24/7 информационная служба, объединяющая национальные филиалы и представительства МТРК «МИР» в странах СНГ и Грузии. Сохранилось круглосуточное информационное вещание, дополнительное развитие получили официальные группы радиостанции в социальных сетях.

Не сказалась самоизоляция и на подготовке к новому сезону. Количество выпусков новостей в часах прайм-тайма было увеличено вдвое. Помимо всего этого, коллегами была разработана новая концепция станции под слоганом «Радио МИР. Музыкально-информационное радио».

Растут показатели наших диджитал-ресурсов – мы следим за лайками, шерами, комментариями, репостами и просмотрами. Цифры впечатляющие: мы приближаемся к «золотой кнопке» Youtube, у нас 825 тыс. подписчиков, ежемесячный прирост составляет 70 тыс. человек. Посетители этого сервиса провели 25 млн 700 тыс. часов за нашими видео!

За первые четыре месяца 2020 года количество посетителей интернет-портала mir24.tv выросло на 40% и составило около 340 тыс. человек в сутки. За всё время существования нашей страницы в Instagram публикации собрали 2,7 млн лайков и 68 тыс. комментариев.

На сегодняшний день количество подписчиков «МИРа» во всех соцсетях составляет 1,82 млн человек, а общий ежемесячный охват в социальных сетях – 34 млн человек.

Слово президента

– Как появилась идея провести в таких сложных и неоднозначных условиях эксклюзивные интервью с руководителями стран СНГ?

– До начала пандемии мы планировали приурочить к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне серию интервью с главами стран Содружества. Нужно понимать, что интервью с первым лицом страны – работа крайне ответственная и сложная вне зависимости от эпидемиологической ситуации, хотя режим удалёнки добавляет волнения – нужно сделать не хуже, чем получалось в то время, когда была возможность живого общения.

С президентами Молдовы Игорем Додоном и Беларуси – Александром Лукашенко всё же удалось организовать личные встречи, на тот момент пандемия только набирала обороты. А с президентами России Владимиром Путиным и Казахстана – Касым-Жомартом Токаевым организовали интервью уже удалённо.

Я считаю, мы достойно справились с испытанием пандемией и подготовили интервью в самом актуальном на сегодняшний день формате на заданном нами же высочайшем уровне. Об этом говорит и уровень цитируемости в СМИ: в первую половину мая количество упоминаний достигло более 600.

Хотелось бы добавить, что мы ищем индивидуальный подход к каждому собеседнику и осознаём значимость мнения первых лиц государства, транслирующих позицию целой страны и народа через эфир нашего телеканала. Успешная реализация этой идеи стала символом ещё одного объединения вокруг памяти о Великой Победе, несмотря ни на какие кризисы и катаклизмы.

Память сердца

– В прошлом году телерадиокомпания «МИР» запустила масштабную международную акцию «Память сердца», проходившую как в эфире всех её ресурсов, так и офлайн. Как вам удалось провести её в этом году, с учётом запрета на проведение массовых мероприятий?

– Сразу скажу, что акция находит невероятный отклик в сердцах телезрителей. Невозможно забыть о великом подвиге, наследниками которого стали те, кто сейчас смотрит «МИР». «Память сердца» обычно проходит в эфире всех ресурсов МТРК «МИР», в digital-среде и на наших партнёрских площадках, а также в формате офлайн-мероприятий в разных городах Содружества. Равнодушных не было – мероприятия прошлого года собрали более 30 тыс. человек.

В этом году, по понятным причинам, мы отказались от офлайн-формата, решив провести акцию в Сети. Ошеломительный успех «Память сердца» имела в Instagram. Кстати, на него мы и делали ставку – простая механика акции и желание людей поделиться искренними историями сыграли свою роль.

Мы предложили нашим телезрителям опубликовать на своих страницах в соцсетях фото и видео с хештегом #ПАМЯТЬСЕРДЦА, в которых они бы рассказали об участии своих родных, защищавших Родину на фронте и в тылу в годы ВОВ, и о семейных реликвиях, которые остались после них. География проведения акции в этом году вышла далеко за пределы стран СНГ и Грузии, в одном Instagram за две недели было собрано более 4,5 млн публикаций. Это говорит о том, что у наших современников, соотечественников, близких и дальних соседей есть потребность делиться своими историями, своей гордостью, своей памятью.

«МИР» в новых красках

– Новый телесезон готовился и запускался в режиме удалёнки. Какие были сложности? Чего ждать зрителям от телеканала «МИР» в ближайшем будущем?

– «МИР» в новых красках» – слоган нового телесезона. Новинками станут познавательно-развлекательное шоу «Назад в будущее», в котором ведущий Виктор Логинов проверит звёзд на знание разных времён и эпох, и правовой сериал «Мировое соглашение», призывающий к поиску компромиссов и бесконфликтных путей решения судебных вопросов.

Наш новый слоган найдёт отражение не только в премьерах, но и в программах, которые успешно идут в эфире «МИРа» не первый сезон. Мы постоянно обновляем содержательную и визуальную составляющую. В этом сезоне поклонники викторин «Игра в кино», «Знаем русский», «Слабое звено» уже успели заметить новые стильные декорации, некоторые изменения в правилах, а также ещё больше искромётного юмора и харизмы от ведущих.

– Почему новостям телеканала «МИР» стали за время пандемии доверять больше?

– Главный плюс, который пандемия оставит после себя, – это возвращение доверия аудитории к профессиональному федеральному телевидению, авторитетным и проверенным СМИ. Самоизоляция напомнила, что за дилетантами и самоучками в журналистике зачастую стоит непроверенная информация, которая может привести к необратимым последствиям. Новости «МИРа» держат в курсе, дают объективную картину событий, поэтому и количество телезрителей, выбирающих нас как источник информации, постоянно растёт.

Конечно же, пандемия объединила семьи и сплотила коллективы, заставила вспомнить о том, что давно было без внимания – о живом человеческом общении, не через экраны гаджетов. Удивительно, но именно невозможность встретиться и обсудить рабочие вопросы за одним столом заставила коллег переосмыслить ценность командной работы.

Наша индустрия оказалась в новой реальности. Условия работы, продиктованные сегодняшними реалиями, требуют ресурсов как финансовых, так и временны`х, а также адаптации технических решений. Это не всегда быстрый процесс.

– «МИР» зрители любят и доверяют ему. Ведь телекомпания за эти годы заметно выросла, не так ли?

– За всё время, что МТРК «МИР» ведёт свою деятельность, мы невероятно выросли. И пандемия ни мне, ни коллегам не может помешать. Во главе компании я – с ноября 2007 года, и всё менялось на моих глазах. «МИР» стал самым настоящим информационным стержнем Содружества, который идёт в информационном авангарде, сопровождая всё, что происходит. Мы ценим каждого зрителя и слушателя. Любой, кто хоть раз смотрел нас или слышал, ос-

таётся с нами, понимая, что мы – единственные в своём роде. Все самые яркие и последние события из жизни евразийского блока – на нашей кнопке и волне.

Олеся Королёва