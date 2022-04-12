Информационное идеологическое гетто

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О введении тотальной цензуры в молдавских СМИ и социальных сетях

Депутаты фракции PAS единогласно проголосовали в первом чтении за поправки, регламентирующие вопрос информационной безопасности. По мнению авторов проекта документа, предлагаемые ими дополнения в действующее законодательство призваны бороться с дезинформацией и фейками. Фракции Блока коммунистов и социалистов (БКС) и партии ШОР считают, что под прикрытием борьбы с фейками действующая власть вводит цензуру и намерена бороться с неугодными СМИ.

Европейско-американский контент

В минувший четверг в повестку дня заседания парламента в срочном порядке был включён проект закона, предусматривающий внесение поправок об информационной безопасности в семь законодательных актов: в Закон № 753/1999 г. «О Службе информации и безопасности РМ», в Закон № 64/2010 г. «О свободе слова», в Уголовный кодекс РМ, в Закон № 212/2004 г. «О режимах чрезвычайного, осадного и военного положения», в Закон № 241/2007 г. «Об электронных коммуникациях», в Кодекс о правонарушениях и в Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах.

Согласно дополнениям в ст. 7 Закона «О службе информации и безопасности РМ», на СИБ будут возложены обязанности по разработке и внедрению в пределах её компетенции системы мер, направленных на выявление, предотвращение и противодействие действиям, которые, согласно Концепции информационной безопасности Республики Молдова, представляют угрозу информационной безопасности.

В ст. 10 пункт h) документа дописано, что «СИБ будет вправе в пределах своей компетенции давать органам государственной власти и учреждениям, юридическим лицам, независимо от вида собственности, а также физическим лицам обязательные к исполнению предписания об устранении причин и условий, способствующих возникновению угроз системе национальной безопасности, включая угрозы информационной безопасности».

В Закон о свободе слова вводится пять новых понятий: медийное информационное пространство, публичное информационное пространство, ложная информация, информация, влияющая на безопасность публичного информационного пространства, и дезинформация, и даны их определения.

Вносятся поправки и в Кодекс аудиовизуальных медиауслуг. Так, в ст. 5 появится подпункт 2 следующего содержания: «Поставщики аудиовизуальных медиауслуг не будут транслировать программы, которые изначально были произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, за исключением короткометражных и художественных фильмов без военной тематики, развлекательных и аудиовизуальных программ, которые производятся в государствах – членах Европейского союза, США и в Канаде, а также в государствах, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Ст. 3 документа будет дополнена несколькими подпунктами, оговаривающими контент. Так, в случае линейных аудиовизуальных медиауслуг поставщики медиауслуг должны резервировать для европейских аудиовизуальных программ не менее 50% времени за вычетом отведённого на новости, спортивные мероприятия, игры, рекламу, телетекст и телеторговлю. Для нелинейных аудиовизуальных медиауслуг теле- и радиоканалы должны выделять не менее 30% контента для европейских аудиовизуальных произведений. Также в законе прописано, что «провайдеры медиауслуг не будут транслировать аудиовизуальные программы, которые независимо от их происхождения, согласно законодательству, квалифицируются как содержащие информацию, влияющую на безопасность национального аудиовизуального пространства, или дезинформацию».

В нашем законодательстве нет лакун – у нас есть наказание за распространение дезинформации, за клевету и так далее. Так зачем нужен этот закон? Авторы даже не скрывают, что он – логическое продолжение пресловутой реформы 2018 года, известной как закон о борьбе с русской пропагандой. Плахотнюка нет, но дело его живёт.

Вплоть до уголовного преследования

Предусмотрены для нарушителей нововведённых положений и санкции – в ст. 84 Кодекса об аудиовизуальных медиауслугах. За первое нарушение будет вынесено публичное предупреждение, за второй раз наложат штраф, а затем уже последует решение о приостановке действия лицензии на вещание и последний этап – отзыв лицензии на вещание. Если будут нарушены положения о местных аудиовизуальных программах, предлагается применять новый вид санкции – приостановку права на трансляцию коммерческих аудиовизуальных материалов с 6 до 12 месяцев. Если телевидение, наказанное таким образом, нарушит этот временной запрет, тогда ему грозит приостановление действия лицензии на вещание.

За дезинформацию вводятся штрафы в размере от 40 тыс. до 70 тыс. леев и от 70 тыс. до 100 тыс. леев. Лишить права на вещание на срок до трёх дней поставщиков медиауслуг могут в том случае, если они транслируют контент, квалифицированный как дезинформация или информация, влияющая на безопасность аудиовизуального информационного пространства. Такая же мера наказания будет применяться в предвыборную кампанию, если средство массовой информации освещает выборы, но при этом не имеет такого права или отдаёт предпочтение некоторым партиям или конкурентам. Лишить права на вещание могут и на семь дней в том случае, если нарушитель не подчинился решению о приостановке вещания на три дня или не заплатил штраф.

Уголовная ответственность предусматривается за неподчинение решениям Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям и Высшего совета безопасности, которое влечёт за собой смерть одного или нескольких человек, массовое заболевание людей или нанесёт ущерб в особо крупных размерах государству.

Технические несуразицы и юридическая безграмотность

Представляя проект закона, председатель парламентской комиссии по культуре, образованию, науке, молодёжи, спорту и массмедиа Лилиана Николаеску-Онофрей отметила, что предлагаемый к рассмотрению документ разработан группой депутатов, основываясь на статью 73 Конституции и ст. 47 Регламента парламента, утверждённого Законом № 747 в 1996 году.

– В разработке закона мы воспользовались поддержкой консультативной группы экспертов в области СМИ, которая была создана при нашей профильной комиссии под управлением комиссии по массмедиа, – отметила Л. Николаеску-Онофрей. – Также мы воспользовались поддержкой и рекомендациями двух иностранных консультантов от Совета Европы. Их предложения были взяты во внимание для представления документа в первом чтении.

У депутата от партии ШОР Вадима Фотеску неоднозначное мнение об этом проекте. У него возникло чёткое ощущение, что наступают времена цензуры. Он также отметил, что в проекте есть технические несуразицы.

– Вы предлагаете дополнить Уголовный кодекс статьёй 181 «Воспрепятствование свободному осуществлению избирательного права или деятельности избирательных органов» с положением о распространении недостоверных слухов или слухов, которые противоречат национальной безопасности. Во-первых, в этой статье все пункты предусматривают физическое воспрепятствование свободному осуществлению избирательного права. Здесь это никак не может быть. Во-вторых, чтобы квалифицировать это деяние по данной статье УК, нужно чтобы человек обязательно имел намерение. Мы не сможем этого доказать, особенно в том случае, если информация создана не им, а просто передана. Статьи 351 (1) и 352 (2) юридически безграмотны. Второй пункт этих статей нужно исключить или объединить.

Л. Николаеску-Онофрей в ответ отметила, что положения, которые предлагается включить в Уголовный кодекс, относятся к конкретным аспектам, связанным с неисполнением решений Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям или Высшего совета безопасности.

Запрет на военные фильмы

Депутат от Блока коммунистов и социалистов, вице-председатель парламентской комиссии по культуре, образованию, науке, молодёжи, спорту и массмедиа Адела Рэйляну высказалась по поводу ст. 17 п. 4 а) Кодекса об аудиовизуальных услугах, который предусматривает запрет на трансляцию аудиовизуальных программ, произведённых в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (РФ не ратифицировала её. – Прим. автора), в том числе военных фильмов и передач.

– В рамках заседания профильной парламентской комиссии я поняла, что некоторые фильмы подпадают под это положение, но хочу чтобы вы на конкретном примере сказали: это так или нет, – обратилась А. Рэйляну к представлявшей проект депутату. – В 1958 году кинолента производства «Мосфильм» «Летят журавли» завоевала Золотую пальмовую ветвь на Каннском фестивале. Этот фильм подпадает под формулировку «с военным содержанием». Ретранслирующие каналы будут иметь право включать его в программу передач после принятия этого проекта во втором чтении?

– В проекте закона очень чётко написано, что можно транслировать программы и аудиопродукцию из стран, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, – ответила Л. Николаеску-Онофрей.

– То есть кинофильм, получивший премию на Каннском фестивале, нельзя будет посмотреть на молдавских телеканалах? – ещё раз уточнила Адела Рэйляну. – Я сознательно прибегла к конкретному примеру, не стала перечислять сотни других фильмов.

– Я понимаю, о чём вы говорите, но это ситуация, в которой приходится нести ответственность за последствия, инициированные безответственными правительствами, – уточнила глава парламентской комиссии. – Нам не следует думать на перспективу только ближайших 2–3 лет, а на будущее, для наших детей, которые не только должны научиться отличать дезинформацию, но противодействовать ей и бороться с ней. Потому что самые страшные вещи случаются тогда, когда люди остаются равнодушными.

В обход Венецианской комиссии

Депутат фракции БКС Инга Сибова сказала, что этот проект закона вызывает недовольство граждан и озабоченность, так как затрагивает всех и повлечёт за собой много существенных изменений, даже радикальных.

– И здесь возникает ясный и простой вопрос: PAS в предвыборную кампанию обещала транспарентность, публичные консультации по всем проектам, а как так случилось, что вы быстро поменяли своё мнение? – спросила И. Сибова. – Почему до сих пор по такому важному проекту, который затрагивает абсолютно всех граждан Молдовы, не было проведено обсуждений с различными экспертами, гражданским обществом, чего вы боитесь?

Л. Николаеску-Онофрей ответила, что она и ранее говорила: при разработке проекта закона их консультировали представители местных и зарубежных НПО и эксперты. Но вместе с тем она пригласила всех – не только депутатов парламентской профильной комиссии – внести, если хотят, предложения, поправки, потому что наверняка есть ещё моменты, которые следовало бы включить в документ, чтобы препятствовать распространению дезинформации. Глава профильной комиссии заверила, что на этой неделе пройдут обсуждения и желающие могут в них поучаствовать.

Инга Сибова настаивает, что этот проект закона должен пройти экспертизу Венецианской комиссии (ВК), пока Молдова находится под мониторингом Совета Европы. Л. Николаеску-Онофрей ответила, что для начала следует проанализировать и понять нужна ли вообще экспертиза ВК или это сфера, регламентирующая аспекты, которые находятся в компетенции и требуют экспертизы Совета Европы.

Достанут и в социальных сетях

Депутат фракции БКС Олег Рейдман подсказал авторам проекта, что в законе следовало бы регламентировать вопрос размещения новостей в социальных сетях, отделив новости от обсуждений.

– Социальные сети – это огромная яма. Нужно разграничить новости – есть информация, а есть и обсуждение. Новости не могут быть поданы анонимно, без ссылок на источник. Дальше идёт платформа для обсуждения. А там, где обсуждение, нет дезинформации, фейков. Одни ссылаются на одни источники, другие – на другие и обсуждают, кто из них прав, а кто виноват. Почему вы такую кашу заварили? Не нужны эти 22 страницы угроз в отношении людей. Анонимность во вбросе информации должна быть искоренена.

Свобода слова по разрешению

По словам депутата PAS Раду Мариана, их фракция всегда будет защищать и продвигать свободу выражения мнений и свободу слова. Народный избранник считает, что все заявления, сделанные депутатами от оппозиции, не соответствуют действительности, потому что главная цель, которую преследуют авторы проекта и все их однопартийцы, заключается в том, чтобы остановить дезинформацию, подвергающую опасности здоровье граждан и безопасность государства.

– Из-за дезинформации люди отказывались вакцинироваться, и многие по этой причине умерли. Из-за дезинформации у нас есть граждане, которые до сих пор не понимают, что происходит сегодня на Украине, – отметил Р. Мариан. – Хочу назвать те виды дезинформации, которые угрожают безопасности государства: разжигание ненависти или насилие, оправдание или поощрение военной агрессии; оправдание или пропаганда терроризма; оправдание, продвижение или прославление диктаторских режимов, враждебных демократическим ценностям и процессам; подвергание опасности общественных благ, таких как демократический режим, национальная безопасность, социальная сплочённость, общественная безопасность, общественное здоровье… Следует сосредоточиться на этих очень важных моментах.

Законопроект обсуждался несколько часов. В итоге парламентское большинство проголосовало в первом чтении за предложенный ими проект закона о так называемом обеспечении безопасности информационного пространства. В знак протеста фракция Блока коммунистов и социалистов заблокировала парламентскую трибуну, депутаты скандировали «Позор!». После этого на полчаса была объявлена пауза, однако депутаты БКС не захотели участвовать в продолжении этого беспредела и покинули зал заседаний.

Мнение Старыша

Бумеранг никто не отменял

Есть какая-то ирония судьбы в том, что уважаемый мною педагог, почти булгаковский профессор, выступает сегодня в роли люмпенизированного и деклассированного Шарикова. Нам не посчастливилось жить в эпоху постправды. Тщательно контролируемый и заботливо направляемый глобальный информационный поток вымывает остатки здравого смысла, способность рассуждать, анализировать, отделять зёрна от плевел. Единственным спасением было получение информации из различных, порой диаметрально противоположных, соперничающих друг с другом источников и выведение некоторого среднего арифметического из полученных сведений. После голосования за поправки надежды такой больше не будет. Эпоха постправды очень любит эвфемизмы. Эвфемизм – это когда нечто вопиющее называют как-то иначе, помягче, поприличней, поблагородней. Например, людоеда можно назвать антропофилом, и это звучит не так зловеще. Только одна проблема – от этого он не перестаёт быть людоедом. Вы можете формулировать цели этого законопроекта как угодно, аргументировать это необходимостью борьбы с фейками, дезинформацией, пропагандой. Прикрыть фиговым листком, из-под которого всё равно будет торчать видимый всем срам. Поскольку абсолютно всем очевидно, что речь идёт о введении идеологической цензуры на уровне государства, а если точнее – то власти. Власть со свойственной ей и уже хорошо известной всем гражданам страны ответственностью взваливает на себя непосильную ношу определять, что является правдой. Когда власть, пусть избранная демократическим образом, начинает считать свою позицию истиной в последней инстанции, она моментально и неизбежно превращается в диктатуру. Как пел свободолюбивый Константин Кинчев, «комнату смеха от камеры пыток отделяет всего одна дверь». Возникает невольное ощущение, что мы присутствуем не на заседании парламента демократической Молдовы, а на закрытом совещании Политбюро ЦК КПСС в каком-нибудь мрачном 1974 году, посвящённом борьбе с так называемыми идеологическими диверсиями – и по форме, и по содержанию, и даже по набору исполнителей. Превратить СИБ в аналог идеологического управления КГБ – в этом есть даже какой-то своеобразный юмор. Кто эти эксперты в штатском, которые будут, как всякие молдавские чиновники, безропотно и беспрекословно выполнять установки власти на выжигание напалмом любого инакомыслия? Ну конечно, не станут же эти бойцы невидимого фронта карать саму власть за фейки, содержащиеся, например, в избирательной программе правящей партии, с которых, судя по результатам правления, эта программа в основном и состоит. Нас просто загоняют в информационное идеологическое гетто, даже не гетто, а концлагерь, надёжно окружённый колючей проволокой, сквозь которую пропущен ток высокого напряжения в виде санкций, штрафов, возможности закрытия любого СМИ, даже уголовного преследования. По этому закону какой-нибудь Fox news не имел бы шансов продолжать вещание, да и CNN тоже. В нашем законодательстве нет лакун – у нас есть наказание за распространение дезинформации, за клевету и так далее. Так зачем нужен этот закон? Авторы даже не скрывают, что он – логическое продолжение пресловутой реформы 2018 года, известной как закон о борьбе с русской пропагандой. Плахотнюка нет, но дело его живёт. Как писал Михаил Жванецкий, «Приняли – и гордо несут». В наш обиход возвращаются вражеские голоса, на подходе диссиденты, какие-нибудь безродные космополиты из числа активных пользователей социальных сетей с позицией, а в недалёком будущем обязательно политические заключённые. Это всегда работает одинаково – что в 1937-м, что в 1974-м, что в 2022 году. Одно успокаивает: рано или поздно вам придётся жить с этим законом, когда вы окажетесь в оппозиции, закона бумеранга ещё пока никто не отменял.

Константин Старыш,

депутат фракции БКС,

журналист

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Без данных – в блок

Нововведения предусматривают также, что владельцы массмедиа, в том числе и онлайн-изданий, должны указывать свои Ф.И.О. и контактные данные.

В этой связи депутат от фракции БКС Ирина Лозован задала Л. Николаеску-Онофрей пару вопросов.

И. Лозован: «Есть в интернете страницы, где не указаны личные данные владельца. При вступлении в силу законопроекта будут ли заблокированы данные сайты?»

Л. Николаеску-Онофрей: «Положение закона очень чётко оговаривает, что эти данные и контактная информация должны быть указаны на сайте. Я очень надеюсь, что каждый владелец такой страницы прямо сегодня всё исправит и укажет важные данные, чтобы те, кто общаются между собой, и дальше это делали. Данные нужно указывать немедленно, не дожидаясь вступления в силу закона».

И Лозован: «То есть они будут заблокированы? Правильно я понимаю?»

Л. Николаеску-Онофрей: «В проекте закона чётко написано: если подобный ресурс публикует у себя информацию, представляющую опасность для информационного пространства, граждан, тогда он будет заблокирован до внесения всех необходимых данных».

Любовь Чегаровская