Информация о запасах газа будет храниться в секрете “из соображений безопасности”

0

Об этом на пресс-конференции заявил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

Он отметил, что с сегодняшнего дня информация об имеющихся у Молдовы запасов газа будет секретной “из соображений безопасности”.

– В то же время хочу заверить граждан, что на 2 месяца Молдова газом обеспечена, – сказал Спыну.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.