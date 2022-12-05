Информация о запасах газа будет храниться в секрете “из соображений безопасности”

Информация о запасах газа будет храниться в секрете “из соображений безопасности”

Об этом на пресс-конференции заявил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. 

Он отметил, что с сегодняшнего дня информация об имеющихся у Молдовы запасов газа будет секретной “из соображений безопасности”.

– В то же время хочу заверить граждан, что на 2 месяца Молдова газом обеспечена, – сказал Спыну. 

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Комментарии (1)

  1. Что стрёмно,боишься ,что могут потребители взять за одно место?До сих пор не было страшно а сейчас стало страшно?Опасно?Вор с большой дороги.

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