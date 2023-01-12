Информация о движении транспорта будет доступна онлайн

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Информация о поездках, включенных в местные, городские, районные, межрайонные и международные автомобильные программы, будет доступна в электронном виде.

В связи с этим исполнительная власть сегодня утвердила изменения в Положение о порядке ведения государственных реестров, формируемых информационной системой «Электронная транспортная авторизация».

Новыми положениями Регламента установлено создание Реестра маршрутов в информационной системе «Электронная транспортная авторизация», который, помимо сведений о маршрутах, включенных в транспортные программы, будет содержать также данные о транспортных операторах, которым рейсы разрешенными регулярными рейсами распределены в национальном и международном сообщении, передает moldpres.md.

Также внесенными изменениями регулируются способ записи данных, структура реестра и информация о маршруте, график движения, режим обслуживания, данные об общественных станциях.

Реализация проекта позволит оцифровать взаимодействие центральных и местных органов государственной власти и бизнес-среды, а для путешественников Маршрутный реестр станет надежным источником информации. В то же время будут созданы предпосылки для реализации электронного билета для автомобильных перевозок людей через регулярные службы.

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