Информация для потребителей от АО “Молдовагаз”: что делать, если счёт-фактура не была получена

Информация для потребителей от АО “Молдовагаз”: что делать, если счёт-фактура не была получена

По данным пресс-службы АО “Молдовагаз”, существует несколько причин, по которым счета-фактуры за предыдущий месяц года могут быть не получены. Среди них:

  • текущие показания счетчика не были отправлены самим потребителем посредством сайта www.moldovagaz.md, включая услугу «Личный кабинет потребителя», онлайн приложение Viber ChatBot или переданы по телефону 1304 (1305 для жителей столицы);
  • не была оплачена фактура за предыдущий месяц и, как следствие, показания потребления не были внесены в базу данных;
  • контроллеры газораспределительных компаний группы «Молдовагаз» не смогли получить физический доступ к счетчикам потребителя для снятия показаний;
  • в предыдущей фактуре было указано нулевое потребление.

При этом фактуру можно получить и в режиме онлайн, зайдя в рубрику «Потребители» на сайте www.moldovagaz.md, или подписавшись на услугу «Личный кабинет потребителя».

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