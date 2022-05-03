Инфекционист: Всплеск COVID-19 возможен только при появлении нового штамма

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Резкий подъём заболеваемости COVID-19 после майских праздников возможен только в случае появления нового штамма коронавируса. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков, отметив, что пока новой выраженной мутации не будет, сильной тревоги по всплеску заболеваемости быть не должно.

При этом Тимаков не исключил небольшого подъёма заболеваемости после майских праздников. Инфекционист пояснил, что это будет связано с повторной заболеваемостью тех, кто переболел в начале этого года. Дело в том, что у тех, кто переболел коронавирусом в январе-феврале – начинает снижаться иммунитет, а “омикрон”-штаммом, который сейчас циркулирует, можно заражаться несколько раз, передает rg.ru.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов назвал подвид “омикрон”-штамма BA.2 или “стелс-омикрон” – самым заразным вариантом коронавируса. По его словам, доля этого варианта постоянно росла, достигнув более 90 процентов от всех новых случаев заражения.

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