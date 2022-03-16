Инфекционист рассказал, в чём различие между заражением «стелс-омикроном» и «омикроном»

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Российский врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что при заражении «стелс-омикроном» у человека будут симптомы, как и при инфицировании обычным штаммом, но в усиленном варианте.

– Дополнительно более выражено проявление верхних дыхательных путей в виде сильных болей в горле, в виде осиплости голоса, поражения связок у детей, — предупредил эксперт.

По словам Тимакова, у заболевшего «стелс-омикроном» также сильнее болит голова, а ещё появляются вегетативные нарушения в виде ночной потливости. Ко всему прочему, при «стелс-омикроне» не исключаются расстройства желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Также при новом варианте коронавируса вернулся симптом потери обоняния, пишет gazeta.ru.

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