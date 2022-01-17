Инфекционист рассказал об опасности “омикрона” для детей

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Появились новые данные о штамме коронавируса “омикрон”, который оказался более опасным для детей по сравнению с “дельтой” и другими предшествующими штаммами.

– Детей госпитализируют с “омикроном” чаще из-за его особенности – этот штамм очень легко размножается в бронхах и намного хуже в лёгких по сравнению с “дельта”. Как следствие, он вызывает бронхиты, а не пневмонии, – рассказал российский врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Он пояснил, пишет rg.ru, что такое свойство нового варианта коронавируса хорошо для взрослых, так как для них бронхит – более лёгкое заболевание по сравнению с пневмонией.

– С детьми, особенно раннего возраста, ситуация противоположная. В силу их анатомо-функциональных возрастных особенностей бронхит часто приводит к тяжёлым осложнениям, – отметил эксперт.

Причём в зоне риска именно маленькие дети. Доктор пояснил, что у подростков бронхи уже сформированы. У детей есть отличия: чем меньше ребёнок, тем уже просвет бронхов, богаче их кровоснабжение, и слизистая оболочка более рыхлая.

– Если у ребёнка развивается бронхит, то просвет перекрывается гораздо быстрее, вместе с тем выделяется большее количество слизи и на фоне богатой васкуляризации (кровоснабжения) бронхит быстрее распространяется, – пояснил Поздняков, отметив, что это касается бронхита любой этиологии, а не только “коронавирусного”.

Он также рассказал о бронхиолите – распространённом осложнении бронхита, представляющем собой воспаление мелких отделов бронхиального дерева. Это состояние может сопровождаться тяжёлой дыхательной недостаточностью и даже приводить к неблагоприятному исходу.

По мнению врача, сейчас, когда “омикрон” быстро распространяется, особенно важно защитить от заражения детей. Он считает, что даже если их окружают вакцинированные взрослые, это не достаточная страховка от заражения. Самая действенная мера – максимальное снижение контактов с посторонними людьми.

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