Инфекционист рассказал о сроках восстановления после коронавируса

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Российский вирусолог, инфекционист Николай Малышев оценил срок восстановления организма после коронавируса в несколько лет.

Так, по словам специалиста, постковид может длиться более двух лет.

– Люди, особенно пожилого возраста, или у которых значительные фоновые заболевания, восстанавливаются очень долго. Сейчас уже есть наблюдения, что два года прошло, а у них ещё сохраняются нарушения, — заявил он.

Малышев отметил, что в каких-то случаях восстановление происходит быстрее, однако подчеркнул необходимость вакцинации, пишет lenta.ru.

В свою очередь, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что тяжесть симптомов постковидного синдрома влияет на состояние иммунитета после болезни. Так, проявления, затрагивающие ключевые функции организма — сердечно-сосудистую или дыхательную — скажутся на иммунитете сильнее, чем повышенная тревожность или головные боли.

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