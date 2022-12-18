Инфекционист рассказал о первых действиях при признаках гриппа

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При первых признаках гриппа нужно сразу же обеспечить постельный режим. Об этом рассказал врач-инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессор Владимир Никифоров.



Грипп характеризуется тем, что температура быстро и резко повысится. Если это произошло, нечего испытывать судьбу, надо лечь в кровать, обеспечить обильное питьё и ждать участкового врача, который уже точно скажет, какое у вас заболевание, и выпишет соответствующие препараты, — сказал врач.

Никифоров отметил, что самолечением заниматься не стоит, а также посоветовал не спешить сбивать температуру.

Температуру нужно снижать всякими жаропонижающими, только если она выше 38,5, потому что лихорадка — это защитная реакция организма, — объяснил медик.

Он добавил, что при повышенной температуре иммунная система работает на максимальную отдачу, а вирусу при 38,5 уже не очень комфортно, ему слишком жарко, природа ничего просто так не делает. Температуру пора снижать, если уже ближе к 39 градусам, пишет iz.ru.

Также врач посоветовал использовать при гриппе универсальные противовирусные средства, в частности, биологические препараты на основе технологически обработанных антител в высоком разведении.

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