Инфекционист рассказал о группах риска по COVID-19

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Врач-педиатр, инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ Пирогова Минздрава России, кандидат медицинских наук Алексей Ртищев рассказал о группах риска по COVID-19.

– По-прежнему COVID-19 опасен для людей старше 60 лет, для тех, кто имеет тяжёлые хронические заболевания и избыточную массу тела, — заявил он.

Вместе с тем, отметил эксперт, изменилось соотношение различных возрастных групп в самой структуре заболеваемости.

– Если в первые два года пандемии дети болели редко, то с появлением варианта «омикрона» их доля среди заболевших выросла, — пояснил врач.

Как отметил эксперт, коллективный иммунитет позволяет прекратить активную передачу вируса и снизить заболеваемость, пишет стопкоронавирус.рф.

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