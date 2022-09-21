Инфекционист рассказал о факторах риска появления постковида

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При штамме «Омикрон» несколько ниже частота и риски возникновения постковидного синдрома, чем при «Дельте», но они не равны нулю. Об этом рассказал главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

– Синдром чаще проявляется у тех, кто более тяжело перенёс инфекцию, у кого есть дополнительные факторы риска, а также у тех, у кого более ярко манифестировало заболевание, то есть если у человека сразу появляются и температура, и насморк, и кашель. Есть отличие риска появления постковидного синдрома и в зависимости от пола. Если более тяжёлое острое течение инфекции мы чаще ожидаем у мужчин, то постковидная история чаще характерна для женщин, — отметил он.

Спектр проявлений симптомов просто огромен. По словам Чуланова, практически нет такой системы органов, которую не может затронуть постковид. Самое частое проявление постковидного синдрома (в 60% случаев) — слабость. Генез её двоякий: неврологическая симптоматика и повреждение мышечной ткани. У половины, страдающих постковидом, начинает чуть ли не ежедневно возникать головная боль.

Одышка появляется довольно часто — у 24%. Нередкая ситуация — неврологическая симптоматика, связанная с трудностью фокусировки внимания, потерей памяти. Даже появился термин — «мозговой туман». Со стороны сердечно-сосудистой системы может быть тахикардия. Выпадение волос наблюдается в 25% случаев постковидного синдрома, пишет iz.ru. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.