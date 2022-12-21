Инфекционист рассказал, как нельзя лечить грипп

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Врач-инфекционист, главный врач российской клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков рассказал о том, что не рекомендуется делать при лечении гриппа.

Нельзя принимать антибиотики с первого дня: можно навредить нормальной флоре и останется только патогенная. К тому же при гриппе антибиотики не помогут, если нет бактериального осложнения. Нельзя пытаться лечить грипп народными методами, например, крепким алкоголем. Это может привести только к обезвоживанию, которое повышает риск сосудистого спазма. При гриппе сосуды и так страдают. Также нельзя пытаться при гриппе прогреться в бане, когда есть температура, — подчеркнул специалист.

При гриппе нужно потреблять много жидкости — воду и любые безалкогольные напитки. По словам Позднякова, в данном случае больше важен объём потребляемой жидкости, а не состав, пишет iz.ru.

Необходимо снижать температуру, если она поднялась выше 38,5, применять муколитики, промывать нос, то есть, проводить симптоматическое лечение, — рассказал инфекционист.

Он также оценил риск заболеть гриппом повторно, отметив, что заразиться разными штаммами вируса возможно, но это очень маловероятно.

Вирусные респираторные инфекции достаточно похожи. И аденовирусная инфекция, и парагрипп могут протекать с высокой температурой. Да, у них есть определённые патогномоничные симптомы, но если мы не расшифровываем этиологию, то говорить о конкретном заболевании как минимум преждевременно. Заболеть разными штаммами вируса возможно, но это очень маловероятно. Организм вырабатывает антитела достаточно широкого спектра для одного вида вируса, — указал Поздняков.

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