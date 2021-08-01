Инфекционист рассказал, что может снизить риск заражения коронавирусом

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Даже один человек в семье, привитый от коронавируса, в три раза снижает риск для остальных родственников заразиться COVID-19, так как даже в случае заражения привитые выделяют намного меньше вируса, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.

– Один привитый в семье в три раза снижает риск заразиться ковидом других членов семьи, – сказал Тимаков.

Он отметил, что привитый человек в случае заражения может выделять вирус, но намного меньше, чем больной без прививки, а выделяемый вирус менее активен и не мутирует в организме, пишет “РИА Новости”.

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