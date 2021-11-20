Инфекционист предупредила о схожих с COVID-19 негативных последствиях гриппа

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Грипп может протекать так же тяжело и иметь те же негативные последствия, что и COVID-19, особенно для людей, переболевших коронавирусом. Об этом рассказала заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

По её словам, грипп всегда считался у врачей-инфекционистов заболеванием, которое достаточно тяжело переносится, передаёт lenta.ru.

– Грипп протекает тяжело у людей с различными хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в сто раз тяжелее протекает у людей с хроническими заболеваниями легочной системы, — объяснила Малинникова.

Специалист также подчеркнула, что нельзя исключать возможность заражения сразу и гриппом, и коронавирусом. Она рассказала, что если человек переболел COVID-19 и у него остались какие-то остаточные явления, то при заболевании гриппом сочетание двух инфекций может привести к очень нехорошим последствиям.

Помимо этого, эксперт добавила, что в настоящей ситуации вакцинация от гриппа является не менее актуальной задачей, чем вакцинация от коронавируса.

Ранее Малинникова заявила, что длительный COVID-19 необходимо рассматривать как хроническое заболевание из-за того, что вирус циркулирует в организме человека долгое время. Вирусолог отметила, что известны случаи, когда вирус сохраняется более 12 месяцев, и сравнила его с герпесом, который может вести себя подобным образом.

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