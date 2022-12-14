Инфекционист предупредил об опасности переноса гриппа «на ногах»

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Физическая или интеллектуальная нагрузка при гриппе может привести к серьёзным осложнениям, предупредил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов.

Он указал, что во время болезни необходимо соблюдать постельный режим и не работать даже удалённо, так как в это время организм полностью ослаблен, пишет iz.ru.

– Многие люди, которые переносят инфекции не совсем здраво с точки зрения реабилитации, могут получить различные нарушения, в том числе со стороны сосудистой системы. Например, у них может развиться гипертония, которой раньше не было, — рассказал эксперт.

Коновалов добавил, что многие люди считают интеллектуальную работу несерьёзной нагрузкой по сравнению с физической. А оказывается, что зря.

– Дело в том, что головной мозг — самый большой потребитель питательных веществ, и он крайне зависим от работы сосудистой системы, которая при гриппе может страдать от микротромбозов, — указал инфекционист.

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