Инфекционист предупредил о болезнях, которые придут на смену COVID-19

– Вирусов – огромное количество, бактерий – огромное количество, существует почти 1500 различных инфекционных заболеваний, и многие из них переносятся как раз воздушно-капельным путем. При коронавирусе стали меньше заметны и грипп, и аденовирусная, и риновирусная, и бокавирусная инфекции, но они могут вернуться. Кроме того, у молодых людей часто встречается стрептококк, который тоже может передаваться воздушно-капельным путем и вызывает различные заболевания, далеко не только ангину, – отметил инфекционист.