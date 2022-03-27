Инфекционист предупредил о болезнях, которые придут на смену COVID-19

Волна COVID-19 в России отступает, однако на освободившееся место могут прийти другие инфекции, считает врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев. В интервью радио Sputnik он рассказал, о каких болезнях может идти речь.
На фоне снижения заболеваемости COVID-19 могут вновь распространиться другие инфекции, временно вытесненные коронавирусом, предупредил в интервью радио Sputnik врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев. Речь идет, в частности, о гриппе, а также о болезнях, вызываемых стрептококком, аденовирусом, риновирусом и бокавирусом.
– Вирусов – огромное количество, бактерий – огромное количество, существует почти 1500 различных инфекционных заболеваний, и многие из них переносятся как раз воздушно-капельным путем. При коронавирусе стали меньше заметны и грипп, и аденовирусная, и риновирусная, и бокавирусная инфекции, но они могут вернуться. Кроме того, у молодых людей часто встречается стрептококк, который тоже может передаваться воздушно-капельным путем и вызывает различные заболевания, далеко не только ангину, – отметил инфекционист.
В российских регионах постепенно отменяют обязательное ношение масок, однако врач рекомендует продолжать добровольно использовать это средство защиты в общественных местах, чтобы избежать заражения.
– Сейчас наблюдается сезонное ослабление организма после зимы, авитаминоз, это влияет на снижение иммунитета. Обязательное ношение масок отменили (в Москве, – ред.), но есть еще и добровольное ношение. Я лично ношу и другим советую. Это всегда в определенной степени предохраняет там, где есть возможность подцепить какую-либо инфекцию, в первую очередь в транспорте, – пояснил Николай Малышев.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии