Инфекционист: Плохое настроение может стать причиной заражения коронавирусом

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Инфекционист Светлана Малиновская назвала неожиданную причину, которая может привести к заражению коронавирусом. По словам врача, заболеть COVID-19 возможно из-за плохого настроения.

Малиновская отметила, что психическое состояние человека оказывает большое влияние на его иммунную систему. Защитные силы организма снижаются из-за страха, тоски, паники или подавленного состояния. Также она считает, что нынешний уровень заболеваемости является эффектом пониженного иммунитета, передаёт lenta.ru.

Эксперт считает, что попав в стационар, люди, которые подвержены пониженному настроению, начинают испытывать более серьезные симптомы когнитивных нарушений в организме. Они проявляются депрессией, отказом от лечения, потерей памяти, ориентации по времени и пространстве, паническими атаками, а также приступами неконтролируемого гнева.

– Поражения психики при COVID-19 порой настолько обширны, что пациент может пойти наперекор собственным инстинктам, основной из которых — инстинкт самосохранения. В таких случаях человек замыкается в себе и категорически отказывается от лечения, — подчеркнула врач.

Инфекционист заявила, что влияние COVID-19 на когнитивные способности человека пока не изучено полностью, однако уже ясно, что коронавирус сильно воздействует на психику пациента и приводит к длительной депрессии после выздоровления.

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