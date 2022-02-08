Инфекционист перечислил самые болезненные симптомы «омикрона»

Инфекционист перечислил самые болезненные симптомы «омикрона»

Российский врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что заразившиеся «омикроном» пациенты стали жаловаться на ряд болезненных симптомов.

Так, Тимаков назвал одними из самых выраженных боли в горле, сильные боли в животе, напоминающие аппендицит, и головные боли. К другим жалобам он отнёс и боли в мышцах спины в области поясницы. Эксперты пока затрудняются назвать их причину.

По словам врача, чаще всего с жалобами на такие боли к медикам обращаются женщины, однако специалисты не связывают эти симптомы с поражением органов репродуктивной системы, пишет gazeta.ru.

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