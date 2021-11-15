Инфекционист описал три сценария развития ситуации с коронавирусом

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Российский специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, говоря о будущем коронавируса SARS-CoV-2, назвал три возможных варианта развития событий.

– Мы просчитываем эти варианты, как было с предыдущими вирусами, – заявил эксперт.

Атипичная пневмония (SARS) и ближневосточный респираторный синдром (MERS) просто исчезли. У них не произошло мутаций, которые позволили бы им жить дальше. Но так бывает не всегда. Некоторые вирусы могут найти себе новых “хозяев” и жить в них очень долго, при этом не нанося им вреда.

– Вирус не убивает это животное, а иммунитет животного не губит вирус окончательно, такое вот сожительство, – объяснил Жемчугов.

Что же касается SARS-CoV-2, тут также возможны три сценария, пишет rg.ru. Первый – коронавирус найдёт нового хозяина, с которым будет достигнут “иммунный консенсус”. Второй – он исчезнет, как SARS и MERS. Третий – он будет всё время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа. В последнем случае спасением для человечества станет регулярная вакцинация.

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