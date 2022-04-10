Инфекционист оценил вероятность новой волны заболеваемости COVID-19 в мире

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Российский инфекционист Евгений Тимаков оценил возможность того, что в мире случится новая волна заболеваемости COVID-19, вызванная какой-либо новой опасной мутацией.

Он считает, что в настоящее время столь опасные штаммы коронавирусной инфекции отсутствуют как в России, так и в мире.

– Новая волна будет зависеть от того, насколько активны мутации, насколько серьёзно они влияют на эпидситуацию и на течение клинической картины заболевания. Пока новых серьёзных мутаций нет, резкого роста заболеваемости в ближайшее время, я надеюсь, не будет, — заявил врач.

Он отметил, что в настоящее время ситуация по коронавирусу стабильная, однако призвал своевременно вакцинироваться, пишет lenta.ru.

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